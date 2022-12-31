2022'nin son gününde hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi. Kimi vatandaşlar, her yıl başını burada geçirdiklerini belirtti.

Yeni yıla girmeye saatler kaldı.

Yurdun birçok noktasında heyecanlı hazırlıklar yapılırken, Antalya sahillerinde yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Yaz mevsimi süresince yoğun bir turist akınına uğrayan kent, kış mevsimi boyunca soğuklardan neredeyse etkilenmedi.

Yılın son gününü sahilde geçirdiler

Yazdan kalma sıcaklıkların sürdüğü bölgede, vatandaşlar yılın son gününde de denize girmekten vazgeçmedi.

Konyaaltı Sahili'ne gidenler, denize girip güneşlendi.

Hava ve deniz suyu sıcaklığı 19 derece

Tatilciler, zirvesinde kar bulunan Torosların manzarası eşliğinde de bol bol fotoğraf çektirdi. Kimileri ise sahilde piknik ve yürüyüş yaptı.

DHA'nın aktarımına göre; hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu belirtildi.

Antalya'da yılın son gününde denize girdiler VİDEO



"Her yıl başı Antalya'da olmaya gayret gediyoruz"

Eşiyle birlikte Almanya'dan gelen gurbetçi Nurten Uçur, Almanya'daki akrabalarına cep telefonu aracılığıyla canlı yayın yaparak denize girdikleri ve güneşlendikleri anları aktardı.

Almanya'da havanın ılık fakat yağmurlu olduğunu anlatan Atilla Uçar, "Buradaki havayı gördüklerinde çok şaşırdılar. Her yıl başı Antalya'da olmaya gayret gediyoruz. Hava çok güzel, deniz pırıl pırıl." dedi.

"Her yıl geliyoruz"

Eşinin sözlerine katıldığını belirten Nurten Uçar ise "Antalya çok güzel. Yılbaşını burada geçirmek için her yıl geliyoruz. Denizin ve havanın güzelliği muazzam." diye konuştu.

"Deniz çok güzel, hava sıcak"

Çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Rus vatandaşı Marina Yana, "Güneş, deniz çok güzel. Hava sıcak. Güneşleniyorum ve tatilimin tadını çıkartıyorum." dedi.

Sörf yaptılar

Denize girenlerin yanı sıra piknik yapan tatilcilere çocukları da sahilde oyun oynayarak eşlik etti.

Sörf yapan gençler de denizde görsel şölen oluşturdu.

























