Antalya- Isparta seferini yapan yolcu otobüsünde muavin koltuğuna oturan genç, sevgilisine evlilik teklifi etti.

Antalya'dan Isparta'ya giden bir otobüste, ismi öğrenilmeyen genç, kız arkadaşına güzel bir sürpriz yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

OTOBÜSTE EVLİLİK TEKLİFİ

Otobüste mikronu alan genç, "Değerli yolcularımızdan 15 numarada oturan Merve Hanım. Özel bir an, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde kötü günde, güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin Merve?" diye anons yaptı.

Antalya'da yolcu otobüsünde evlilik teklifi VİDEO

"EVET"

Erkek arkadaşının sesini duyunca heyecanlanıp elini kalbine götüren genç kadın, daha sonra yerinden kalkarak, otobüsün ön kısmına geldi.

Hareket halindeki otobüste, şoförün yanındaki muavin koltuğundan kalkıp kız arkadaşına doğru yürüyen genç, cebinden çıkardığı tektaşı parmağına taktı ve 'Evet' cevabını aldı.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Otobüs personeli de, 'Benimle evlenir misin' pankartı açtı. Merve isimli kadının gözyaşları arasında teklifi kabul etmesi, diğer yolcularca alkışlandı.

Çift daha sonra otobüsten inip yol güzergahındaki bir baraj göletinde tekne turu yaptı.

O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.