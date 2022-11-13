Yılın yaklaşık 6 ayını yüksek kesimlerdeki yaylarında geçiren Yörükler, şimdilerde havaların soğumasıyla birlikte büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla dönüş yoluna koyuldu.

Antalya'da havaların soğumasıyla hayvancılıkla uğraşan yörüklerin yayladan dönüş yolculuğu başladı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan yörükler, Akdeniz'in sıcağından etkilenmemek adına yaz aylarının başında yeşil meraların bulunduğu yaylalara çıkıyor.

Yörükler burada hayvanlardan daha yüksek verim sağlayıp, tereyağı ve peynir yapımına başlıyor ve ardından sipariş üzerine satış yaparak geçiniyor.

Kamyon ve motorlu taşıtlarla dönüş yolculuğua geçildi

Toros Dağları’nın zirvelerine çıkan yörükler, şimdilerde havaların soğumasıyla dönüş hazırlığına girişti.

İHA'nın aktarmına göre; eskiden at ve develerle yapılan yolculuklar günümüzde kamyon ve diğer motorlu taşıtlar yardımıyla yapılırken binlerce keçi ve koyunlar ise çobanlar nezaretinde günler süren yolculukla köylerine dönüyor.

"Geçim için mecburen yapıyoruz"

Yörüklerden 60 yaşındaki Ayşe Coşkun, hayvancılık mesleğinin babasından kaldığını söyledi.

Havaların serinlemeye başlamasıyla da yüksek yerlerde sıcaklığın daha da düştüğünden bahseden Coşkun, "Mayıs ayında hayvanlarımızı otlatmak için Manavgat’ın Gebece Mahallesinden Akseki’nin Yaylalarına çıkıyoruz. Şu anda havalar soğumaya başladı. Şimdi göç ediyoruz. Hayvancılık zor bir meslek. Geçim için hayvancılık yapacağız diye uğraşıyoruz. Babam da hayvancılık yapıyordu. Bende evlendim evleneli eşim ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu zor bir meslek, bu işler çok zor ama geçim için mecburen yapıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok.” dedi.

Antalya’da Yörükler dönüş yoluna geçti VİDEO



"6 ay yaylada kaldık"

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan ve iş bulamadığı için yaz aylarında ailesi ile birlikte hayvancılık yaptığını anlatan Mehmet Çoşkun, “Biz yaz aylarında Akseki’nin Alacabel yakınlarında Kaklıktaş mevkiinde hayvanlarımızı otlatmak için yaylaya çıkıyoruz. Buradan ekimin sonu gibi kendi köyümüze dönüyoruz. Kışın hayvanlarımız 7 ay kendi yerlerimizde, yazın ise yaklaşık 5 ay yaylada kalıyoruz. Bu yıl havalar iyi gittiği için yaklaşık 6 ay yaylada kaldık. Şimdi havalar soğumaya başladı. Hazırlıklarımızı tamamladık ve yeniden kış ayını çıkarmak üzere köyümüze geri dönüyoruz.” diye konuştu.

"7 ay sonra Allah nasip ederse yeniden geleceğiz"

Yörüklerden Hasan Coşkun ise hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını ve doğduğundan bu yana hayvancılık yaptığını söyledi. Coşkun, “Mayıs ayında Akseki’nin Alacabel mevkiinde Kaklıktaş Yaylasına çıkıyoruz. Şimdi göç zamanı geldi. Kamyonlara eşyalarımızı yükledik ve köyümüze geriye dönüyoruz. Buraya 7 ay sonra Allah nasip ederse yeniden geleceğiz. Eskiden Akseki’nin Murtiçi mevkilisine kadar kamyonlar ile hayvanlarımızı götürüp oradan da hayvanlarımızı yaya olarak köyümüze götürüyorduk. Geçen yıl meydana gelen orman yangınından dolayı bu yıl yaya gitmemize müsaade edilmedi. Bu yıl ise tırlar ile köyümüze kadar hayvanlarımızı götüreceğiz. İşimiz zor.” şeklinde konuştu.