Antalya’da yunusun tekne ile yarışı

Antalya’da yunusun tekne ile yarışı

Meraklı yunusun denizde tekneye eşlik ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik ettiği anlar tekne sahibi tarafından görüntülendi.

Adeta tekne ile yarışan yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı.

YUNUSUN GÖRSEL ŞÖLENİ

Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunusu gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

Antalya’da yunusun tekne ile yarışı VİDEO

















