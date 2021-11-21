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    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı

    Meraklı yunusun denizde tekneye eşlik ettiği anlar, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 14:10
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    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı

    Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik ettiği anlar tekne sahibi tarafından görüntülendi.

    Adeta tekne ile yarışan yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı.

    YUNUSUN GÖRSEL ŞÖLENİ

    Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunusu gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı VİDEO

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı #1

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı #2

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı #3

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı #4

    Antalya’da yunusun tekne ile yarışı #5

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