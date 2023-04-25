Antalya'da yüzde 100 zam yapan kiracısının elektriğini kesti Kepez'de kiracısının yüzde 100'ü geçen kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum cihazına bağlı yaşayan kadının elektriğini kesti.

İHA

Kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan 77 yaşındaki Fatma Yalım, Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır birlikte yaşıyor.

Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi.

Zammı kabul etmedi

Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. Ev sahibi ise yüzde 100’ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi.

Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.

"Solunum cihazıyla nefes alıyorum"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, şunları söyledi:

Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir.

"Annem boğulabilirdi"

Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi: