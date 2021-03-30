Antalya'da bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı.

Genç kız da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden te taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu.

KABUL ETTİ

Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kız, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Antalya'da zeybekli evlilik teklifi VİDEO









