Euro
9.7648
1%
Dolar
8.3151
1.41%
Altın
450.21
-0.16%
Borsa
1.396
0.23%
Bitcoin
481.021
4.92%
EXEN Coin
21.72
-1.54%
9ºC
İstanbul
Sağanak yağış 9 C

    Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

    Antalya'da bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da zeybekli evlilik teklifi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı.

    Genç kız da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi.

    Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden te taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu.

    KABUL ETTİ

    Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kız, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

    Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

    Antalya'da zeybekli evlilik teklifi VİDEO

    zeybek evlilik teklifi

    zeybek evlilik teklifi

    zeybek evlilik teklifi

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir