Turizmin başkenti Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı turistler yazdan kalma son günlerin tadını çıkararak denize girerken, Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'na ise mevsimin ilk karı yağdı.

Sonbaharın etkisine giren Türkiye'de yüksek kesimler beyazla kaplanmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Hafif şekilde tuttuğu görülen kar yağışının ardından kentin sahil kesimlerinden ise yaz mevsimini anımsatan görüntüler ortaya çıktı.

Zirvede kış, sahillerde yaz

Alanya sahillerinde turistlerin deniz keyfi yaptığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; dalgalı denize aldırış etmeyen yüzlerce insan, hem denize girdi hem de şezlonglara uzanarak güneşlendi.

"Rusya’da palto giyiyorduk, burada denize giriyoruz"

Rusya’dan Alanya’ya tatil için geldiğini belirten Azerbaycan uyruklu Ali Hasanli, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Rusya’da palto giyiyorduk, burada denize giriyoruz. Hava çok güzel, Türk kardeşlerimizin enerjisi daha güzel." dedi.

Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi VİDEO



"Muhteşem bir hava var"

Kleopatra Plajında görevli olan Ali Peker, “Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı olduğu için insanlar zorlanıyor. Alanya’da hala denize giriliyor. Plajlarımız açık. Muhteşem bir hava var. Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan gelen yabancı misafirlerimiz denize girebiliyor, güneşin tadını çıkartıyor.” ifadelerini kullandı.