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    Antalya'daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor

    16 yıldır baz istasyonuna yuva yapan kuşlar bölgede 'dijital leylek' olarak anılırken, bu yıl 15 gün erken geldi.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 17:08
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    Antalya'daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor

    Antalya'da 16 yıldır, her yıl aynı yere yuva yapan ve burada yumurtlayan leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi.

    Etrafı ağaçla çevrili düz arazideki baz istasyonunu kendilerine yuva edinen leylek çifti, görenlerin ilgisini çekiyor.

    60 metrelik direğin tepesine çevreden topladığı otları yığan leylek çifti, bu yıl 15 gün erken gelerek yuva hazırlığına başladı.

    DİJİTAL LEYLEKLER OLARAK ANILIYORLAR

    Zaman zaman uçarak ot toplayan ve karınlarını doyuran leylekler, baz istasyonunu 16 yıldır yuva edindikleri için vatandaş tarafından 'Dijital leylekler' olarak anılıyor.

    Antalya daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor #1

    YANSITICI PLAKA YERLEŞTİRİLDİ

    Yuvanın etrafında çok sayıda frekans alıcı ve vericinin bulunması nedeniyle geçen yıl leyleklerin uzun süre radyasyona maruz kalmasının önüne geçmek için istasyonda frekans düzenlemesi ve alıcı vericilerin leyleklere bakan tarafına yansıtıcı plakalar yerleştirildi.

    Antalya daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor #2

    8 YILDIR İLGİYLE TAKİP EDİYOR

    Leylekleri 8 yıldır takip eden ve onların gelişiyle baharın geldiğini fark ettiğini belirten İhsan Çelik, “Her yıl gelip bu direğe konuyorlar. Bu yıl biraz erken geldiler. Anne ve baba leyleğin yanı sıra geçen yılki yavruları da geldi bu yıl. Onları 8 yıldır büyük ilgiyle takip ediyorum. Geçen yıl baz istasyonunda bir çalışma yaptılar, yuvalarına dokunmadılar. Leylekler bu yıl daha az radyasyon alacak." dedi.

    Antalya daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor #3

    Antalya daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor #4

    Antalya daki baz istasyonunun misafirleri 16 yıldır değişmiyor #5

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