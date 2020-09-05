Domuz çiftliğine ait domuzlar, bölgede bulunan çiftçileri isyan ettirdi. Sürüler halinde vatandaşların ekili arazisine zarar veren domuzlar sebebiyle vatandaş korkudan evden çıkamaz oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Şişeler ve Yeniköy Mahallelerinin sınırında bulunan ve 7 yıldır faaliyetini sürdüren çiftlikteki domuzlar bölge halkını isyan ettirdi.

Domuzlar, sürüler halinde vatandaşların ekili arazilerine zarar verirken, vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamaz hale geldi.

JANDARMAYA GİDİP ŞİKAYET ETTİLER

Domuz çiftliği sahibinin uyarıları dikkate almadığını iddia eden Yeniköy ve Şişelerli vatandaşlar, mahalle muhtarlarıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna gelerek şikayette bulundu.

KORONADAN KAÇIP DOMUZA YAKALANDILAR

Mahalle sakinlerinden Abdullah Kavuklu, korona nedeniyle iş yerlerini açamadıklarını, çiftçilik yapmak için köylerine döndüklerini ürünlerini de domuzun vurduğunu söyledi.

Antalya'daki domuz çiftliği, bölgedeki çiftçileri isyan ettirdi VİDEO



7 YILDIR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "7 yıldır çalmadığımız kapı, şikayet etmediğimiz merci kalmamasına rağmen ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadık" dedi.

ÜRÜNLERİ TALAN EDİLİYOR

Domuzların mahallede ekili arazilere zarar verdiğini söyleyen Muhtar Kavuklu“Domuzlar bölgedeki turistik tesislerin çöpleriyle besleniyorddu. Korona nedeniyle otellerin büyük bölümü kapalı olduğu için aç kalan domuzlar karınlarını doyurmaları için salınıyor. Domuzlar da vatandaşın bahçesinde, tarlasında ekili ürünleri talan ediyor.

Büyük oranda zarar veriyor. Ayrıca etrafa saçtığı koku nedeniyle yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar camlarını bile açamıyor. Hava kararında çocukları ve kendileri dışarıya çıkmaya korkuyor. Yetkililer acilen bu duruma önlem almalıdır” dedi.

"DOMUZ SAYISI BİNLERİ BULDU"

Domuzların dere yatağında olduğuna dikkat çeken Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, “İlk zamanlar zaman 100-200 olan domuz sayısı şu anda binleri buldu. 1 domuz 6 ayda bir 15-16 tane birden yavruluyor. Bu işin önüne geçilmeli. Erkekleri kesiyor dişileri üremesi için bırakıyorlar. Bunlar acilen kısırlaştırılmalı ve önlem alınmalı.” dedi.













