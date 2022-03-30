Çalışma hayatı boyunca karavan ile gezme hayali kuran 62 yaşındaki emekli mimar, yolcu otobüsünü yaşam alanına çevirerek Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da ikamet edip, Antalya'ya yerleşen 62 yaşındaki emekli mimar Selçuk Aslan'ın, iş hayatı boyunca en büyük hayali karavan yaşantısı oldu.

Karavan arayışına giren Aslan, istediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi.

Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.

30 METREKARELİK YAŞAM ALANI

İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı.

5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.

Antalya'daki emekli mimar, karavana çevirdiği yolcu otobüsünde yaşıyor VİDEO

"CANIM NEREYE İSTERSE ORAYA GİDİYORUM"

Canının istediği her yere yakıtı doldurup hareket ettiğini belirten Aslan, “Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum. İstanbul'da yıllarca ev- iş arasında yaşamışız. Artık böyle bir hayat sürüyorum. Eve hiç gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ TÜRKİYE TURU

Dışarıdan bakınca otobüs ama içine girince bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Aslan, hayalinin ise Türkiye turunu tamamlamak olduğunu söyledi.

"ARTIK EVİM OLDUĞU İÇİN MALİYET KISMINI SORGULAMIYORUM"

Karavanı sayesinde kendisi gibi karavanda yaşayanlarla arkadaşlık kurduğunu da anlatan Aslan, “Beni görenler neler soruyor. Büyük kısmı 'Benim hayalimi yaşıyorsun', 'Maliyeti ne kadar oldu?', 'Kilometrede ne kadar yakıt harcıyor?' gibi sorular soruyor. Artık bu benim evim olduğu için maliyet kısmını çok sorgulamıyorum. Türkiye turu kapsamında İstanbul hariç her yere gitmek istiyorum" dedi.





















