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    Antalya'daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti

    Lisans eğitimini tamamladıktan sonra döndüğü memleketinde baba mesleği taksiciliğe başlayan 24 yaşındaki Dilara Kalay, işe başlamadan önce hazırlanmaya 1 buçuk saat harcıyor.
    • DHA
    • 04.12.2021 - 10:56
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    Antalya'daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti

    24 yaşındaki Dilara Kalay, İstanbul'da lisans eğitimini Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alanında tamamladı.

    Mezun olmasının ardından memleketi Antalya'ya giden Kalay, farklı bir meslek seçiminde bulundu.

    Aile evine dönen Kalay, baba mesleği olan taksiciliği yapmaya başladı.

    TAKSİCİLİĞE BAŞLADI

    Taksiciliğe babasına özenerek başladığını söyleyen Kalay, işini severek yaptığını anlattı. Muratpaşa ilçesinde bulunan SSK taksi durağında şoförlük yapan Kalaycı, iş arkadaşlarının ve müşterilerin kendisini desteklediğini belirtti.

    Antalya daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti #1

    "BABAMDAN DEVRALDIM"

    Taksiciliğe babasına özenerek başladığını dile getiren Kalay, “Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Okulum bittikten sonra bizleri okutmak için çok yorulan babama destek olmak için ona yardımcı olmaya karar verdim. Öte yandan kozmetik üzerine birtakım girişimlerim var. Buradan biriktirdiğim parayla gelecekte kozmetik üzerine girişimlerde bulunacağım. Taksiciliğe başlayalı henüz 1 ay oldu. Başta ailem biraz tedirgindi. Onları ikna etmek için epey uğraştım. Babama hep özeniyordum, bu mesleği babamdan devraldım. Çünkü ben kadınların her yerde olması gerektiğini düşünen biriyim" dedi.

    Antalya'daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti VİDEO

    KADINLAR TÜM MESLEKLERDE OLMALI

    Kadınların tüm mesleklerde var olmasını arzuladığını anlatan Kalay, “Bir kız evlat olarak babama destek olmak çok onur verici. Şu an taksiciliği çok severek yapıyorum. Çok memnunum. Kadınların, fiziksel olarak yeterli oldukları tüm mesleklerde olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese bunu aşılamaya çalışıyorum, herkesin cesaretlenmesini istiyorum. Hem taksicilik, hem de kozmetik sektöründe ilerleyerek kariyerime yön veriyorum" diye konuştu.

    Antalya daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti #2

    YOLCU SEÇMEK ZORUNDA KALIYOR

    Taksicilik riskli bir meslek olduğu için yolcu seçmek durumunda kaldığını sözlerine ekleyen Dilara Kalay, “Kadın olduğum için ne yazık ki biraz yolcu seçmek durumunda kalıyorum. Ama keşke böyle bir şey yapmak durumunda kalmasam" dedi.

    Kimi kadın müşterilerinin kendisiyle dertleştiğini, kimilerinin evlendirmek için kendisini oğluna istediğini belirten Kalay, mesleğinin renkli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

    Antalya daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti #3

    MESAİ ÖNCESİ 1.5 SAAT HAZIRLANIYOR

    Kadın olduğu için mesaiye gelmeden önce 1.5 saate yakın hazırlık yaptığını anlatan Kalay, “Bakımsız olmayı sevmiyorum. Manikürümden, ojelerime, göz rimelimden saçıma kadar her sabah hummalı bir hazırlık yaşıyorum. Örnek olmak istiyorum. Hem kadın olup, hem bakımlı görünüp hem de taksi kullandığımı görenler beni metrelerce uzaktan tebrik ediyor. Kimisi alkışlıyor kimisi elleriyle beni göstererek selam veriyor" dedi.

    Antalya daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti #4

    İŞ ARKADAŞLARI MEMNUN

    Taksici Batuhan Korkmaz, kadınları taksicilik mesleğine davet etti. Korkmaz, “Dilara gibi bir kardeşimizin bizimle çalışmasından çok memnunuz. Kadının olduğu her yer cennettir. O da bizim durağımızı cennete çevirdi. İnsanların 'taksiciler kabadır, kavgacıdır' önyargısını bu şekilde kıracağımızı düşünüyoruz" dedi.

    Antalya daki genç kız, taksici babasının mesleğini seçti #5

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