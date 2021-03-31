Antalya'daki sürücü, köpeğiyle araç kullandı

Bir sürücünün, kucağındaki köpekle aracını kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'daki Aspendos Bulvarı’nda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, şoför mahallindeki camı açtı.

Bu sırada sürücü, köpeğinin dışarı izlemesine izin verdi. Meraklı bakışlara aldırmadan yoluna devam eden sürücüyü ve köpeğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİLER

Bazı vatandaşlar aracın yanına yavaşlayarak, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Görüntüleri izleyenler, trafikte bu şekilde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydetti.









