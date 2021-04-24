Antalya'daki tek kollu müzisyen, pandemide moral veriyor

Küçük yaşlarda sol kolunu kaybetmesinin ardından müziğe bağlanan 64 yaşındaki Tahsin Felek, pandemi sürecinde sokakta yaptığı müzikle dinleyicilere moral oluyor.

Ordu'da 11 yaşındayken, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, sol kolunu kıran ve yanlış tedavi sonucu kangrenleşen kolu omzundan kesilen Tahsin Felek, o günden sonra eve kapandı.

Çocukluğunda başkalarıyla konuşmak istemeyen ve sosyal hayattan kopan Felek'in yaşamı, ablasının aldığı oyuncak piyano ile değişti.

Sağ eli ile piyanonun tuşlarına basarak notaları öğrenmeye başlayan Felek, daha sonra kendisine alınan akordeon ve bağlamayı çalmayı öğrendi.

15 YILDIR AKORDEONUYLA SOKAK MÜZİSYENİ

Engelli birey olmanın sosyal yaşamdaki zorluklarını müzik sevgisiyle aşan Tahsin Felek, evinin yakınlarında mini konserler vererek zaman geçirdi.

Şiir ve resme ilgi duyan Felek, yaptığı resimlerden sergi de açtı. Antalya'ya yerleştikten sonra sokak müzisyenliği yapmaya karar veren Felek, her yıl milyonlarca turistin gezdiği tarihi Kalekapısı'nda 15 yıldır akordeonuyla müzik ziyafeti sunuyor.

ANTALYA'DAKİ TURİSTLERİN HAFIZASINDA YER ALDI

Karadeniz'in yöresel kıyafetlerini giyerek, çiçeklerle süslediği akordeonu ile sokak müzisyenliği yapan Felek, renkli kişiliğiyle de Antalyalıların ve kenti ziyarete gelen turistlerin hafızasında yer aldı.

Zamanla kentin simge isimlerinden biri olan Tahsin Felek, öğrendiği İngilizce ile turistlerle sohbet edip, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmiyor. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 11.00 ile 16.00 saatlerinde akordeonuyla müzik yapan Felek, şarkılarıyla moral veriyor. Kendisine yöneltilen istek şarkıları akordeonuyla çalıp, seslendiren Felek, hayata küsmeden sanatıyla engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"NEŞELİ ŞARKILAR ÇALIYORUM"

Sokak müzisyenliğiyle insanlar ile arasında güzel bağ oluştuğunu anlatan Felek, şunları söyledi:

"15 yıldır sokak müzisyenliği yapıyorum. Küçük yaşta ağaçtan düşme nedeniyle sol kolumu kaybettim sonra hayata daha sıkı bağlanmam lazımdı. Müziğe, resme yöneldim. Akordeon çalarak hayatıma devam ediyorum. Pandemi herkes gibi beni de üzüyor. İnsanların koronavirüse duyarsızlığı beni üzüyor. İnsanlar bazı kurallara daha sıkı uymalı. Pandemi döneminde insanların morali bozuk, onlara şarkılarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da bazı zamanlar benden şarkı istiyor.

Ben de neşeli şarkılar seslendirerek onlara moral vermeye çalışıyorum. Müziğimi yaparak insanlarla güzel diyalog kuruyorum. Antalya'da sembol haline geldim. İnsanların benden şarkı istemesi, sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi çok hoşuma gidiyor. Sanatımla insanlarla diyalog kurmamın parayla ilgisi yok. Antalya'ya gelip beni gören turistler, fotoğrafımı çekenler, sonraki gelişlerinden yine buraya uğrayıp, benimle sohbet ediyor. Sevilmek sayılmak beni çok mutlu ediyor."





GÜNDE 40 LİRA KAZANIYOR

Akordeon çalarken kolunu kapattığı için ilk bakışta engelli olduğunun fark edilmediğini dile getiren Tahsin Felek, kendisine acınmasından hoşlanmadığını belirtti.

Müziğiyle insanların hafızasında yer edinmek istediğini aktaran Felek, zaman zaman kendisine verilen paralarla günde 40 lira civarında kazandığını söyledi. Felek, sokak müzisyenliğini insanların sevgisini kazanmak için yaptığını aktardı.









