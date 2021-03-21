Antalya'daki turistler, denizin tadını çıkarıyor

Vaka sayılarının arttığı Antalya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, denize girmek üzere sahillere gitti.

Antalya, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alıyor.

Vaka sayısı yüz binde 119.18'e ulaşan turizm kenti Antalya'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

DENİZİN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

Kısıtlamaya rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olan turistler denize girdi ve sahil bandında yürüyüş yaptı.

MASKESİZ PLAJ

Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin ise maske takmadığı görüldü.





























