Antalya'daki turistlerin ilgi odağı: Yaşlı adam ve köpeği

Kendisini turizm elçisi olarak tanıtan ve kentte elektrikli bisikletine binip, omzuna aldığı köpeğiyle birlikte zil takıp oynayan Süleyman Güler, turistlerin dikkatini kendi üzerinde topluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesi'nde yaşayan Süleyman Güler, farklı görüntüsü ve yaptıklarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Elektrikli bisiklet üzerine yaptığı aparatta yolculuk yapan Güler, köpeğini de omzuna alıp cadde ve sokaklarda müzik eşliğinde geziyor, zil takıp oynuyor.

"Ben ve köpeğim bununla geçiniyoruz"

DHA'nın haberine göre; kendisini turizm elçisi olarak tanıtan ve turistlerden aldığı bahşişlerle geçimini sağladığını belirtren Süleyman Güler, "50 sent ve 1 TL gibi paralar veriyorlar. Ben ve köpeğim bununla geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Ekonomiye katkı sağlıyoruz"

Gündoğdu Mahallesi'nde tek başına yaşadığını belirten Süleyman Güler, "Ben 6 buçuk aylık köpeğim ile birlikte yaşıyorum. Geçimimizi, müzik eşliğinde oynarken turistlerin verdiği paralarla karşılıyoruz. Kiram var, köpeğimin günlük 30-40 lira masrafı var.

Turistler bizimle birlikte oynuyor, videolar çekiyor, fotoğraflar çekiyor ve kendi rızasıyla bize bahşiş veriyor. Biz de bu parayı aynı gün harcayarak ülkemize döviz kazandırıyor, ekonomiye katkı sağlıyoruz." dedi.





"Ülkemizin reklamını yapıyorum "

Turistlerin kendisiyle oynarken çektirdikleri fotoğraf ve videoları, ülkelerine döndüklerinde sosyal medyada paylaştıklarını belirten Süleyman Güler, "Böylelikle ülkemizin ve Evrenseki’nin reklamını yapıyorum." ifadelerini kullandı.