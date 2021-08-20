Alevlere teslim olan evlerinde kızı ile mahsur kalan anne Ümmühani Deniz, oğlu sayesinde kurtuldu. Deniz ailesi, yangın sonucu tüm birikimlerini kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde yaşayan Gülsüm Deniz ile 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz'daki orman yangınında ölümden döndü.

El ve ayaklarında yanıklar oluşan Ümmühani Deniz, yangında; evini, ahırını, küçükbaş hayvanlarını, 95 bin lirasını ve 7 bileziğini kaybetti.

"'YANDIM YANDIM' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

Oğluna ait ahırın yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi. Yangın günü yaşadıklarını anlatan yaşlı kadın, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı.

7 çocuk annesi Ümmühani Deniz, şunları söyledi:

“Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım. Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş, kaç yandım gittim dedim. Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı. Beni bıraktı sonra kaçtı gitti. Yandım yandım diye bağırmaya başladım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Diğer tarafta alev yok gibiydi o tarafa yöneldim ardımdan bir alev daha geldi. Çocuk bir daha geldi. Kapıya kadar söndürmeye çalıştı alevleri yine aleve dayanamadı kaçtı gitti.

Manavgat'taki yangında alevlerin arasında kaldılar VİDEO



"OĞLUM ALDI ARABANIN İÇİNE KOYDU"

Alevler üstüme üstüme geliyor. Ben yandım diye düşünürken çocuk sağ olsun kafasına ceket gibi bir şey geçirmiş. Elimden tuttu asıla asıla diğer tarafa kadar götürdü beni. Oğlum burada bana hiçbir şey olmaz yanmam dedim. Oğlum aldı beni arabanın içine koydu. Bana bir şey olmadı çok şükür, çocuğum kurtardı. Ellerim yanmıştı o bayağı geçti ama ayağım geçmedi. Parmaklarım acımıyor artık ama bacağım acıyor.”

TÜM BİRİKİMLERİNİ KAYBETTİLER

Hasta babasına ve annesine baktığı için bugüne kadar evlenmediğini, kurbanlık satışının yanı sıra bugüne kadar olan tüm birikimlerini yangında kaybettiklerini belirten Gülsüm Deniz ise yangının gece yarısı saat 02.00 sıralarında geldiğini söyledi.

Yangından önce küllerinin yoğun bir şekilde üzerlerine yağmaya başladığını dile getiren Gülsüm Deniz ise "Üstüme kepek diye bir şey yağıyordu. Ateş buraya kadar gelmiş ama haberimiz yok. Dışarı çıktığımda buraya kadar gelmiş zaten buraları ıslatayım derken ateş geldi. Merdivene döndüm ama alıp kaçma şansım olmadığı için param pulum hep gitti. 7 tane bilezik, 95 bin lira para hepsi gitti.





"ANNEME BAKACAĞIM DİYE EVLENMEDİM"

Parayı yatırayım demiştim kimliği çaldırmıştım onun için çekerler diye yatırmamıştım. Hayvanların yarısı buradaydı yarısı karşı taraftaydı buraya dönüp kaçanlar kilitlenip kaçamamış. 20 tane falan yandı onların. En mağdur olan biziz burada. O kadar eşyam gitti içinde param pulum yandı gitti. Anneme bakacağım diye evlenmedim. Annem de son anda kurtuldu. Yanacakmış az daha. Eli ayağı yanmış. Ayağı da iyice kötü oldu o ne olacak onu da bilmiyorum. Ben anamla birlikte yaşıyorum. Sonunda mağdur olduk." diye konuştu.









