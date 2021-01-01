Antalyalı Ali Dede, 2 kez koronayı yendi

İki kez yakalandığı koronayı atlatarak sağlığına kavuşan 88 yaşındaki Ali Arıtürk, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Antalya'da yaşayan 88 yaşındaki Ali Arıtürk, 25 Ekim'de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve takibi evinde yapılan Ali Arıtürk, daha sonra koronavirüse yakalandı.

Evde tedavisine başlanan Arıtürk, hastalığı atlattı.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Kısa süre sonra öksürük şikayetiyle gittiği göğüs hastalıkları polikliniğinde 2'nci kez yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Arıtürk, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TEKRAR SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Tedaviyle sağlığına kavuşan Arıtürk, 2 gün önce taburcu edildi.

Arıtürk, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek "Tüm sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Yaklaşık 20 gündür beni, bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

"BABAMDAN ÜMİTLİYİZ"

Oğlu Erkan Arıtürk ise babasının kronik rahatsızlığı olmadığını, yeme içme durumunun iyi olduğunu söyledi. Arıtük, “Babamdan ümitliyiz, inşallah ayağa kalkar ve yürür." dedi.