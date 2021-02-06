Amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki Alperen Uslu'nun oltayla kıyıdan tuttuğu dev balık, görenlerin ilgisini çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde avlanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltasına, büyük bir balık vurdu.

Alperen Uslu, çevredekilerin de desteğiyle balığı kıyıya çıkarttı.

42 KİLOLUK BALIK

Balığın neredeyse boyu kadar olduğunu gören Uslu ve çevresindekiler şaşkınlık yaşadı. İki kişinin yardımıyla balıkçıya kadar taşıdığı balığın 42 kilogram olduğu öğrenildi.

O ANLARI KAYDA ALDI

Uslu, balıkla mücadelesini ve kıyıya çıkartma anını kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin yaşadığı heyecan dolu anlar yer aldı.

10 yaşından bu yana balıkçılığa merakının olduğunu, sürekli balıkçılıkla ilgili bilgi edindiğini söyleyen Uslu, son dönemde de kıyıdan büyük balık tutmak için denemeler yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 10 gün önce 24 kilogram ağırlığında bir balık tuttuğunu anlatan Uslu, bu balıkların daha büyük olduğunu bildiğini, hep 40 kilo üstü bir balık tutmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Antalyalı lise öğrencisi, oltayla 42 kilogramlık balık yakaladı

"HAYALİMDEKİ BALIĞI YAKALADIM"

Uslu, doğru yöntemi bulmak için hep araştırdığını belirterekşöyle konuştu:

"Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Balığın büyüklüğünü görünce ben de çevremdekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Hayalimdeki balığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyorum."





"KUYRUĞUNU SAKLAYACAĞIM"

Balığı parçalara ayırdığını söyleyen Uslu, "Satsam 2 bin liradan fazla ederdi. Öğrenciyim ancak ben çevremdekilere dağıtmayı tercih ettim. Birazını da ailemle yedim. Kuyruğunu kurutup hatıra olarak saklayacağım." dedi.