Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfıra düştüğü bölgede, üreticiler seraların zarar görmemesi için sobanın etrafından toplanarak türkü ve çay eşliğinde nöbet tutuyor.

Antalya, 2022'de kış mevsiminde adeta yazı yaşadı.

Aralık ayı süresince plajlarda kalabalık oluşturan vatandaşlar, hem güneşlendi hem de denize girdi.

Konyaaltı, Alanya ve Kemer'de yazdan kalma son günler yaşanırken Serik ilçesinde ise dondurucu soğuklar yaşanmaya başladı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfıra düştüğü bölgede, üreticiler don nöbeti tuttu.

Türkü ve çay eşliğinde nöbetteler

Vatandaşlar, sabaha kadar süren don nöbetinde uyumamak için çay demleyip, soba etrafında sohbet ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; yerel sanatçılar da üreticilere manevi destek olmak için çalıp söyledikleri türkülerle nöbetleri eğlenceli hale getiriyor.

"Geçen yıla göre 15 gün geç başladık"

Biber yetiştiriciliği yapan İbrahlm Uslu, "Komşularla birlikte haberleşerek bazılarımız uyuyakalıyor, birbirimize haber veriyoruz ve imece usulü devam ediyoruz. Dereceler düştüğü zaman, minimum 2 derecede kesinlikle sobalarımızı yakmamız lazım. Çünkü sabaha mahsul zarar görür ve bir yıllık emek boşa gider. Soğuk olduğu zaman her akşam yakıyoruz. Geçen yıla göre 15 gün geç başladık yakmaya. Böyle giderse yine mart ayına kadar yakarız. Çünkü dereceler düşmeye başladı." diye konuştu.

Antalyalı üreticiler seraların donmaması için nöbet tutuyor VİDEO



"Seraları da ısıtmaya çalışıyoruz"

Abdullah Çetin de, "Mahsüllerimize özendiğimiz kadar kendimize özenmiyoruz. Bizim gelirimiz bu, mecbur takip etmek zorundayız. Kontrol etmezsek don vurur, mahsul zarar görür. Maliyet artar, işin içinden çıkamaz hale geliriz. Don nöbetinde evin odasını ısıtır gibi seraları da ısıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki de yardımlaşarak yapıyoruz. Birbirimize haber vererek sobalarımızı yakıyoruz." şeklinde konuştu.

"Antalya don alan bir yer"

Üreticilere, tuttukları don nöbetinde manevi destek olduklarını belirten yerel sanatçı Hurşit Durmaz, "Antalya, don alan bir yer. Biz de üreticimizin uyumaması ve mahsülünün zarara uğramaması için manevi olarak yanlarında oluyoruz." ifadelerini kullandı.