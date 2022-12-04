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    Antalyalılar balık tutmak için sahile koştu

    Sahilde balık havuzunun patladığı bilgisi üzerine sahile koşan vatandaşlar balık tutmaya başladı. Azınlık bir kesin balık yakalayabilirken, diğer vatandaşlar da havanın tadını çıkardı.
    • 04.12.2022 - 16:51
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    Antalyalılar balık tutmak için sahile koştu

    Antalya’nın Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan soluğu sahilde aldı.

    Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü.

    Balık tutamayan güneşlendi

    Balık tutabilen az sayıda şanslı vatandaşın dışında diğerleri güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

    Finike sahilinde hizmet veren işletmelerde kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar ise sıra beklemek zorunda kaldı. Spor yapanlar ve denize girenler de meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

    Antalyalılar balık tutmak için sahile koştu #1

    "Herkes balık tutmaya geldi"

    Havanın güzel ve güneşli olduğunu belirten bir vatandaş, “Aynı zamanda bir balık havuzunun patlaması nedeni ile herkes balık tutmaya geldi. Dün çok balık tutan olmuş. Bugün biraz daha az" dedi.

    Antalyalılar balık tutmak için sahile koştu #2

    Antalyalılar balık tutmak için sahile koştu #3


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