Antalyalılar deniz sezonunu açtı Türkiye'nin Doğu illerinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Antalyalılar denizin tadını çıkarıyor. Sahile akın eden vatandaşlardan kimisi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girmeyi ve kano ile denize açılmayı tercih etti.

Türkiye yaz aylarına kavuşmaya hazırlanıyor. Ancak ülkenin doğu kesimlerinde hala kar var. Doğuda ekipler karla kaplı yolları açmak için çalışırken batıda ise vatandaşlar, denizin tadını sürüyor Antalya güneşi görenler, dünyaca ünü Konyaaltı sahilini doldurdu. Kimi yürüyüş yapıp güneşlenirken kimisi de denize girdi. Sıcaklık arttı, Antalya sahilleri doldu Antalya kent merkezinde hava sıcaklığı 22 derece nem oranın ise yüzde 56'ya ulaştı. Öte yandan, varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalin sever yamaç paraşütçülerin uğrak yeri olmaya devam etti. Ayrıca falezlerin alt kısmında bulunan kayalıklardan denize atlayanlar dikkati çekti. "Türkiye 4 mevsimi aynı anda yaşayan bir ülkedir" Haftanın her günü denize gelen Can Türker, ”Sabah 04.30'da gelirim denizime girerim çıktıktan sonrada işimize gideriz. Akşam iş çıkışı da gelip denize girip hem de sohbet ederiz. Güzel bir ortamı vardır Antalya’nın. Türkiye 4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir ülke bugün burada denize girersin 1 saat sonra da Saklı kente gidip kayak yapabilirsin. Türkiye’nin güzellikleri bunlar". dedi.