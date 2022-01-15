Türkiye yer yer karla kaplanırken, Konyaaltı sahilinde hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığını görenler denizin keyfini çıkardı.

Tüm Türkiye’de soğuk ve karlı hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya yaza döndü.

Hava sıcaklığının 16 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar sahil ve parklara çıktı.

OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların uğrak noktası olurken sahile gelen bazı vatandaşlar Akdeniz’in serin suyunda yüzdü, bazıları ise sıcak kumsalında dinlenmeyi tercih etti.

Antalyalılar ocak ayında denize girdi VİDEO



"DÜN 16 DAKİKA YÜZDÜM BUGÜN 15 DAKİKA YÜZECEĞİM"

Dünyaca ünlü sahilde yaz kış denize girdiğini belirten Dursaniye Güleç, “Denizin suyu bana göre güzel. Dün girerek 16 dakika yüzdüm. Bugün de 15 dakika yüzmeyi düşünüyorum. Bugün biraz dalgalı. Dağlarda kar var. Dün 19 derece olduğunu gördüm. Sağlıklı ve dinç kalıyorum. Antalyalı olduğum için gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.