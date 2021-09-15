Tek yöne indirilerek trafiğin rahatlayacağını söyleyen yetkililere tepkiler çoğaldı. Sürücüler, mahalleye askeri havalimanı yanından giriş sağladıklarını dile getirerek eski haline dönmesini istedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı yan yoldan mahalleye giriş olan çift yönlü yol, bir süre önce belediye tarafından tek yöne düşürüldü.

Yolun sağ ve sol tarafına da girilmez levhası dikildi. Bu uygulama ile mahalleye, Altınova, Aksu ve Serik yönünden gelen sürücüler girememeye başladı.

TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Bir ayı geride bırakan uygulamadan mağdur olan vatandaşlar, duruma tepki göstermek için kavşak sisteminde bir araya geldi.

Tepkilerini ortaya koyan mahalle sakinleri, kavşaktan mahalleye giren yolun devamının açılmasını ya da eski yollarının çift yöne döndürülmesini istedi.

Yolun çift yön olduğunu zanneden ve uyarıcı levhayı göremeyen bazı sürücüler de yola girmek isteyince tehlike oluşturdu.

Antalyalılar yolun tek yöne düşürülmesine tepki gösterdi VİDEO









"VELİLERİMİZİN ŞİKAYETLERİ VAR"

Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen, “Kazalar olmaya başladı. Okul servis araçları mahallemize girmek istemiyor, velilerimizin şikayetleri var. Mahallemizde ayrıca çok şirketler var ve araç yoğunluğu da fazla olmaya başladı. Burası mahallenin 50-60 yıllık çift yönlü yolu ve şu an tek yönü kapatılmış durumda. Bu uygulamanın trafiği daha çok rahatlatacağını söylendi ama daha da arttı. Üst geçide çıkış yok, yan yola giriş var. Uzunluk Cırnık Köprüsü'ne vardı.” dedi.





"ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Mahalleye girişte büyük sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Özen, “Sadece kent merkezinden gelip mahalleye girecek olanlar için iyi bir uygulama oldu. Serik ve Altınova’dan gelenler, mahalleye girmekte zorluk çekiyor. Yolumuzun eski haline getirilmesini istiyoruz. Biz gerekli görüşmeyi yaptık ama kamu yararı var denildi bize yardımcı olunmadı. 1.5 ay geçti ama faydası olmadı. Kazalar arttı. Günlük bu yolla ilgili onlarca şikayet telefonu alıyorum. Aynı şeyi anlatmaktan ben de yoruldum. Çözüm bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.





"MAHALLEMİZ DEPO BÖLGESİ OLDU"

Mahalle sakinlerinden Halil Ordu, “ Bu kısa yoldan girişi yasakladılar. Uzak bir noktadan dolaşarak mahallemize girebiliyoruz. Bu kavşaktan mahalle içine planlanan yolun acil açılması gerekiyor. Yol üzerinde sera var, açılamıyor. Ama mahalleye girmek için dolaşılan yol milli servet. Mahallemiz artık bir depo bölgesi oldu. Tır, kamyon geliyor, dönüş yapamıyorlar. Tek yön bizi mağdur ediyor. Ya da yolumuzu eski haline döndürsünler.” ifadelerine yer verdi.



