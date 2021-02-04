Antalya'nın Alacabel mevkisinde vatandaşlar kar keyfi yaptı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde mola veren vatandaşlar, karın keyfine vardı.

Antalya Akseki-Seydişehir yolundaki Alacabel mevkisi, yoldan geçenlerin yanı sıra deniz seviyesinde kar yüzü görmeyen Manavgat, Serik, Alanya gibi çevre ilçelerden kar keyfi yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Antalya, Kayseri ve Kapadokya'ya giden vatandaşlar, Alacabel tarafında kar görünce mola verdi. Yolcular molada kar topu yapıp, oyunlar oynadılar.

Almanya’dan ailesi ile birlikte Türkiye’ye tatile gelen Berrin Wolff, Alacabel’de kar keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ÇOCUKLAR İLK KEZ KAR GÖRDÜ

Wolff, “Berlin'de yaşıyoruz. Ailemle birlikte Antalya’nın Kumluca Adrasan bölgesinde tatil yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte Kayseri Kayak Merkezi'ne gidiyorduk. Alacabel mevkiinde karı görünce burada mola verdik. Küçük çocuğum Sinan, Berlin’e yıllardan beri kar yağmadığından dolayı hiç kar görmemişti. Burada kardan adam yaptık, kar topu oynadık. Kısa zamanda çok keyif aldık. Alacabel muhteşem bir yer. Manzara ve kar harika. Buradan mutlu şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

ULUDAĞ YERİNE ALACABEL'İ TERCİH ETTİLER

Hülya Yakabaşı ise Milas’tan Akseki’nin Alaçeşme Mahallesi'ne tatile geldiklerini belirterek, "Kar görelim, kar ile oynayalım, kardan adam yapalım diye Alacabel’e geldik. Herkes Uludağ’a giderken biz Alacabel’de kar topu oynadık. Kardan adam yaptık ve iyi bir gün geçirdik. Alacabel’e ilk kez geldim. Burası doğasıyla, manzarasıyla muhteşem bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.