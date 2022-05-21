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    Antalya'nın bir yanı yazı bir yanı kışı yaşıyor

    Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, Konyaaltı sahili yerli ve yabancı turistlerin akın etmesiyle doldu. Antalya'nın yüksek kesimleri karla mücadele ederken, merkezde güneşin tadı çıkarıldı.
    • 21.05.2022 - 16:39
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    Antalya'nın bir yanı yazı bir yanı kışı yaşıyor

    Antalya'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Konyaaltı'na geldi. Akdeniz'in serin sularına giren vatandaşlar, güneşlenerek yaza "Merhaba" dedi.

    Konyaaltı'nda yazı aratmayacak görüntüler yer alırken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele sürüyor.

    Büyükşehir belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen yayla yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

    Yüksek kesimler kara teslim

    Ekipler kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüçimen yayla yolunu, yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zamanında yaylalarına çıkabilmeleri için açmak için çalışıyor.

    İHA'nın haberine göre;arkadaşı ile sahile gelerek denize giren Efecan Geyik, "Hava sıcak deniz çok soğuk. İlk girdiğim zaman hipotermi geçiriyor sandım. Sonra alışıyor vücudumuz. Hav ve deniz güzel. Sahil oldukça yoğun." dedi.

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