Antalya'nın doğal güzelliği çöpe döndü

Doğaya hayat veren Kırkgöz Gölü'nde artık nilüferler yerine çöpler su üstüne çıkıyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Gölü, büyük bir çevre kirliliği ile karşı karşıya.

Doğal güzelliğinin yanında bulunduğu ilçenin tarım arazilerine hayat veren Kırkgöz Gölü, Kepez Elektrik Santrali'nin de enerji üretimini sağlıyor.

İlçede yaşayanlar için piknik alanı olarak da kullanılan göl, yazın sıcaktan bunalanlara serinleyecek bir liman oluyor.

NİLÜFERLER GİTTİ, ÇÖPLER GELDİ

Geçmişte yüzeyindeki nilüferlerin görsel şöleni ile çevreye güzellik saçan Kırkgöz Gölü, bugünlerde nilüferleri bile yok eden çöp yığınlarıyla kaplanmış durumda.

VATANDAŞ GÖLÜN TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR

Göl eski güzelliğinden uzak kötü bir görüntü sergilerken, serinlemek için suya girenler de sağlık açısından büyük tehditle karşı karşıya. Piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşlar, gölde gerekli temizliğin bir an önce yapılmasını istiyor.

DUYARLILIK GÖSTERİLMELİ

Bu doğal güzelliğin ilgisizlik nedeniyle büyük tehdit altında olduğunu belirten vatandaşlar, gölün önceki yıllarda daha düzenli olduğunu, burada suya giren çocukların elverişsiz koşullar altında serinlemeye çalıştığını aktardı. Gölün durumunun üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar, çöplerin temizlenmesini, gereken duyarlılığın gösterilmesini istedi.



















