Antalya'nın 'halı tarlaları'nda renkli telaş başladı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yurt dışına pazarlanıyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye'nin 81 ilinden ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.

71 yaşındaki Halil Börekçi, 1970'ten bu yana köy köy dolaşıp, topladığı ikinci el halıları 100 dönümlük halı tarlasında bir dizi işlemden geçirerek, ekonomiye kazandırıyor.

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor.

"Halı tarlaları halının kimliği için çok önemli"

Börekçi Ailesi'nde şimdilerde halıların serilmesini ve toplanmasını 30 yaşındaki oğlu Can Börekçi takip ediyor. Börekçi açıklamasında, "Halı tarlaları halının gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için çok önemli. O nedenle bir halı günlerce güneşin altında bekletiliyor." dedi.

"50 TL'ye de halımız var 50 bin TL'ye de"

DHA'ya konuşan Börekçi, 2000'li yıllar öncesi 100 dönüm arazi üzerine 40-50 bin halı serdiğini, bu sayının pandemi döneminde 10-15 binlere düştüğünü aktardı Börekçi, "Eskisi kadar ilgi yok. Pandemi de ihracatı olumsuz etkiledi. ABD'li alıcılar pandemi süresince gelemedi. Şimdi satışlarımızı sadece internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. 50 TL'ye de halımız var 50 bin TL'ye de. Bu yıl ilgi yükselmeye başladı. Gerek toptan gerekse internet üzerinden satışlarımız açıldı." ifadelerini kullandı.



