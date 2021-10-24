Yurdun büyük bölümünde soğuk havalar etkili olurken, Akdeniz sahillerinde ise yaz bitmek bilmiyor. Tatilciler güneşli havanın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Türkiye'de 4 mevsimi bir arada yaşayan vatandaşlar, Akdeniz sahillerinden ayrılamıyor.

Ekim ayında tatil sezonunu kapatmayan kent sakinleri ve turistler, lüks tekneleri ile mavi sularda açılmaya devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE

Antalya'nın Demre ilçesindeki koylar tatilciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Bölgede 30 derecelik hava sıcaklığını değerlendiren vatandaşlar, denize girerek güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Doyasıya tatil yapan kent sakinleri ve turistler, lüks teknelerle ve yatlarla günübirlik turlara da katılıyor.

Antalya'nın koylarında yat trafiği oluştu ViDEO

LÜKS TEKNE VE YATLAR RAĞBET GÖRÜYOR

Tatilciler, Gökkaya Koyu ve adalar arasında panoramik görünümü olan Akvaryum Koyu'nda eşsiz manzaradaki doğal güzellikleri gezdi.

Gökkaya Koyu'na birçoğu lüks onlarca tekne demir atarken, Kekova Koyu'nda ise turistler yatlarda güneşlenerek denize girdi.

DENİZ KAPLUMBAĞASIYLA KARŞILAŞTILAR

Tekneleriyle mavi sularda tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etmenin keyfini yaşayan tatilciler, Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağası sürpriziyle karşılaştı.

Turistlerin tekneye biniş sırasında limana giren deniz kaplumbağası, tatilciler tarafındn ilgi görerek kameralara kaydedildi.

HAYRAN KALDI

Tura katılan Polonyalı öğretmen Barbara Jackocoski, ilk kez geldiği Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyledi. Hava sıcaklığının ülkesindeki yaz dönemi gibi olduğunu anlatan Barbara Jackocoski, gelecek yıllarda yeniden Demre'ye geleceğini söyledi.

























