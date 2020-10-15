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    Antalya'nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu

    Manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Güver Uçurumu, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Güver Uçurumu, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 10:46
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    Antalya'nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Düzlerçamı Milli Parkı sınırlarında yer alan, 115 metre yüksekliğinde, 2 kilometre uzunluğundaki Güver Uçurumu, doğl güzelliği ile ön plana çıkıyor.

    Güver Uçurumu'na girişler, 6 ay önce koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmıştı.

    Kanyonda sonbahar ile birlikte eşsiz güzellik gözler önüne seriliyor. Yemyeşil ağaçların arasında boylu boyunca uzanan Güver Uçurumu'nun eşsiz manzarası görenleri cezbediyor.

    YABAN HAYVANLARININ YUVASI

    Yüzey suyunun karstik araziyi aşındırmasıyla 1 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Güver Uçurumu, ilginç doğal yapısıyla dikkati çekiyor. Çok sayıda seyir noktasının bulunduğu kanyonu gezenler, kenti geniş bir açıdan izleme imkanı buluyor.

    Koronavirüs salgını öncesi bisiklet gezintisi, doğa yürüyüşü, tırmanış ve kamp için tercih edilen mekanlar arasında yer alan kanyonda; kızılçam, ardıç, meşe, keçiboynuzu, sakız ağacı ve funda gibi Akdeniz bitki örtüsü hakim.

    Kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta, Antalya-Korkuteli karayolunda yer alan bölgede ala geyik, dağ keçisi, karaca ve tilki gibi yaban hayvanları da bulunuyor. Uçurumun kenarındaki kayalık alan, atmaca ve şahin gibi yırtıcı kuşların da barınma alanı.

    EŞSİZ MANZARA İLE HATIRA FOTOĞRAFI

    Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Güver Uçurumu'na girişlerin kapalı olması, bazı doğa tutkunlarını uçurumun karşı tarafında kamp yapmaya itiyor. Günübirlik doğa yürüyüşü için bölgeye gidenler, kayalıkların üzerine çıkarak, manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #1

    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #2

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    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #5

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    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #8

    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #9

    Antalya nın sessiz güzelliği: Güver Uçurumu #10

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