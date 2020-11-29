Antalya'nın yerleşik yabancıları sahili temizledi

Alanya'daki yerleşik yabancılar, sahilleri koruma etkinliği kapsamında plaj temizliği yaptı.

Antalya'da, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Rus ve Kazakistan vatandaşları muhtar Ahmet Top'un öncülüğünde rutin olarak 3 ayda bir plaj temizliği yapıyor.

Temiz çevre, yeşil doğa için el ele projesi ile sahilleri temizleyerek farkındalık yaratmaya çalışan grubun, yaklaşık 2 saat süren etkinliğinde 150 kadar Rus ve Kazak aileleri, çocuklarıyla birlikte ellerinde çöp poşetleriyle Mahmutlar sahilini temizledi.

"FARKINDALIK İÇİN SAHİL TEMİZLİĞİ YAPIYORUZ"

Etkinlik hakkında bilgi veren muhtar Ahmet Top, etkinliği 3 ayda bir gerçekleştirdiklerini kaydetti. Top, "Biz burada yerleşik yabancılarımızla farkındalık oluşturmak için kumsal temizliğine başladık. Biz bunu rutin şekilde yapıyoruz. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Burada katılanlara teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele çevremizi ve yaşadığımız yerleri koruyalım, diyorum" dedi.

Alanya'da yerleşik yabancılar sahili temizledi VİDEO

"MAHMUTLAR'I ÇOK SEVİYORUZ"

Mahmutlar'da yerleşik yaşayan Kazakistan vatandaşı Aygül Konysbayeva, "İnsanları böyle topluyoruz. Sosyal projeler yapıyoruz. Bugün de Ahmet Bey bize yardımcı oldu. Temizlik yaptık. Mahmutlar'ı çok seviyoruz. Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada oturuyoruz. O yüzden bizim evimiz temiz olsun diye böyle beraber buluşuyoruz ve sosyal projeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Alanya Kazakistan Derneği Başkanı Aygül Dautbayeva da etkinlikle ilgili "Yapılan bu projeyi destekliyorum. Alanya'mızı temiz tutmak istiyoruz. Çünkü Alanya bizim" dedi.

























