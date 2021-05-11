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    Antalya'nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor

    İnsan yoğunluğunun pandemi etkisiyle azalmasının ardından yüksek kesimlerdeki yılkı atları, Torosların yamacına indi.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 13:59
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    Antalya'nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor

    Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle Yörüklerin yaylalara çıkamaması, ormanlarda ve yaylalarda insan hareketliliğinin yok denecek derece az olması, doğada yaşayan yabani hayvanları daha görünür kıldı.

    Bu türlerden biri de Toroslardaki sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yılkı atları oldu.

    SEDİR ORMANLARI ARASINDA GÖRÜLDÜLER

    Yılkı atlarından 3'ü, Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi sınırlarındaki 1100 rakımlı Dalaklı mevkisinde, sedir ormanları arasındaki düz arazide görüldü.

    Antalya nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor #1

    BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

    Bir süre çayırların arasında koşan yılkı atları, daha sonra yamaçtaki sedir ormanlarına doğru gitti. Kısa aralıklarla orman içinde de koşan atlar, bir süre yamacın doruğunda bekledi. Daha sonra atlar, sedir ormanlarının arasında kayboldu.

    Yılkı atlarını gören Erhan Yücesan, "Torosların zirvesinde 3 yılkı atı gördüm. Bu benim için çok büyük mutluluktu" dedi.

    Antalya nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor #2

    Antalya nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor #3

    Antalya nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor #4

    Antalya nın yılkı atları, sedir ormanlarında dolaşıyor #5

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