Euro
8.9192
0.18%
Dolar
7.3712
0.15%
Altın
408.86
-0.32%
Borsa
1.549
1.33%
Bitcoin
376.084
5.20%
EXEN Coin
16.60
0.24%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Turizm kenti Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

    Antalya Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde hafif olarak devam eden yağış sonrası kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

    Batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın zirvesi ve etekleri ise yeniden beyaza büründü.

    Yağış, bu yıl yeterli kar yağmayan Gömbe Yaylası ve çevresindeki üreticileri sevindirdi.

    ELMALI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Elmalı ilçesinde de kar yağışı başladı. Uzun süredir beklenen yağışı gören ilçe halkı büyük mutluluk yaşadı. Özellikle çocuklar evlerinin önünde karla oynayıp, eğlendi.

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    Antalya kar

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir