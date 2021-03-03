Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Antalya Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde hafif olarak devam eden yağış sonrası kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

Batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın zirvesi ve etekleri ise yeniden beyaza büründü.

Yağış, bu yıl yeterli kar yağmayan Gömbe Yaylası ve çevresindeki üreticileri sevindirdi.

ELMALI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Elmalı ilçesinde de kar yağışı başladı. Uzun süredir beklenen yağışı gören ilçe halkı büyük mutluluk yaşadı. Özellikle çocuklar evlerinin önünde karla oynayıp, eğlendi.



























