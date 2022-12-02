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    Antalya'ya 11 ayda hava yoluyla 13 milyon turist geldi

    Antalya'ya yılın 11 ayında hava yoluyla gelen turist sayısının 13 milyon 138 bin 88'e ulaştığı açıklandı.
    • 02.12.2022 - 14:05
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    Antalya'ya 11 ayda hava yoluyla 13 milyon turist geldi

    Türkiye'nin turizm cenneti Antalya bu yıl da yabancı turistlerin gözdesi oldu.

    Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle turistlerin ilgi gösterdiği Antalya'da farklı ülkelerden gelen misafirler tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

    11 ayda 13 milyon 138 bin 88 turist hava yolu ile geldi

    AA'nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Kasım'da hava yoluyla kenti ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak, 13 milyon 138 bin 88'e ulaştı.

    Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda'dan oluştu.

    Öte yandan, turizmde rekorların kırıldığı 2019'un kasım ayında 335 bin misafirin giriş yaptığı Antalya'da, bu yılın aynı döneminde 394 bin 791 turist geldi.

    Antalya ya 11 ayda hava yoluyla 13 milyon turist geldi #1


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