Antalya'ya yaz geldi! Hava sıcaklığı 20 derece oldu, vatandaşlar sahile akın etti Yerli ve yabancı vatandaşların tatil rotalarında ilk sırada yer alan kentte, ramazan ayının son haftasında yoğunluk yaşandı. Dünyaca Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, güneşlenenler yoğunluk oluşturdu.

DHA Türkiye, sert bir kış mevsiminin ardından yaza hazırlanıyor. Nisan ayının ortalarına girilirken, havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. Dünyanın en çok ilgi gören tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya, şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Yerli e yabancı turistlerin gözdesi olan kentte, hafta sonu deniz sezonu adeta açıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Nem oranı yüzde 53 oldu Hava sıcaklığının 20, deniz suyunun 17, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Anne ve babaları güneşli havada dinlenmeyi tercih ederken çocuklar sahil kısmında oynayarak eğlendi. Yaz günleri yaşandı Bazı vatandaşlar sahil kısmına masa sandalye koyup dinlenerek manzarayı izledi. Bebekli aileler ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih etti. Güneşli hava, yaz günlerini aratmadı.