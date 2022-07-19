Tatil cenneti kente 2022 yılının ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyon turist gelirken Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, Rusların dünyadaki tek açık kapılarının Türkiye olduğunu söyledi.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği turizm cenneti Antalya, tursitlerin akınına uğramaya devam ediyor.

650 bin yatak kapasitesiyle tatilcilere ev sahipliği yapan kent, adından söz ettirmeyi ihmal etmiyor.

Tatilciler 5 yıldızlı tesislerde tatil yapıp; deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken sağlık ve spor turizmi de kentte yıl boyu hareketlilik sağlıyor.

Rakiplerini geride bıraktı

2020 yılından itibaren pandemi nedeniyle durağanlık yaşayan turizm sektörü, Güvenli Turizm Sertifikası ve sektör çalışanlarının aşılanmasının ardından en yakın rakiplerini geride bıraktı.

2019'da 16,5 milyon tatilci gelmişti

2021 yılından sonra pandemi etkilerinin tüm dünyada ortadan kaldırılmasıyla sektör yeniden hareketlendi.

Antalya'ya 2022 yılının ilk 6 ayında hava yoluyla 5 milyona yakın tatilci geldi. Sektör, bu yıl ise rakamların en iyi olduğu ve tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 yılı verilerini yakalamayı hedefliyor. 2019'da Antalya'ya 16,5 milyon tatilci gelirken Türkiye genelinde bu rakam 51,7 milyonu gördü. Sektör 34,5 milyar dolar döviz geliri sağladı.

2019 verilerine yaklaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'nın Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşadığını belirten Ayık, kentin 2019 yılı rakamlarını henüz görmese de yakın verilerin kaydedildiğini söyledi.

Antalya'ya yılın ilk 6 ayında 5 milyona yakın tatilci geldi VİDEO



Yıl sonu 12 milyon civarı bir rakamla kapatılabilir

Ukrayna-Rusya savaşının sezonun başladığı tarihlerde sektöre kayıp olarak yansıdığını belirten Osman Ayık, "Antalya 2022 yılı sezonunda 2019 yılına yaklaşacak ama bu sene 2019 rakamlarını görmemiz çok da mümkün değil.

Sezon başında çok kayıp yaşadık. Haziran ayından itibaren rakamları toparlamaya başladık. Gelinen seviye iyi ama yıl sonunu 12 milyon civarı kapatabiliriz." diye konuştu.

Gelen yabancıların geceleme süresi 12 gün

Osman Ayık, geceleme sürelerinin uzamasının da sektör adına sevindirici olduğunu belirtti.

2021 yılılnın verilerinin henüz açıklanmadığını belirten Ayık, 2020 yılı verilerine göre kente gelen yabancı ve yurt dışı ikametli vatandaşın toplamda geceleme süresinin ise 12 gün olarak belirlendiği kaydetti.

Önceki yıllara göre bu durumun yüzde 20 artmasının artı gelir sağladığını ifade eden Ayık, "Günün sonunda bakıldığında geceleme süreleri yüzde 15-20 oranında uzar, bu da sektöre önemli bir katkıdır. 1-2 günlük uzamalar bile bize çok ciddi gelir yaratır." dedi.

Rusların dünyadaki tek açık kapısı Türkiye

DHA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü de ifade eden Osman Ayık, Rusların dünyadaki tek açık kapılarının Türkiye olduğunu söyledi.













