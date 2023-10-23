Antalya'yı sıcaklar terk etmedi! Sahillerde yoğunluk sürüyor... Güneşli havanın etkisini yitirmediği ve son günlerde arttığı turizm kentinde vatandaşlar sıcak havaların tadını sahilde çıkarttı.

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AA

Bu yıl Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıllara oranla denizden ve güneşten daha çok faydalanılıyor.

Ekim ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya’da da hava sıcaklıkları aniden arttı.

Pastırma sıcakları olarak isimlendirilen hava durumu etkisini gösterdi.

Antalya'da sıcak havaların ardından vatandaş sahillere akın etti.

Hava 27 derece

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğü şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Nem oranı yüzde 70

Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi.

Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

Vatandaşlar sıcak havaları değerlendirdi

Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)