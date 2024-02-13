Antarktika Bilim Seferi'nden korkutan iklim raporu: Buz dağlarında anormal artış 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan bilim insanları, yolculukları sırasında geçtikleri Güney Okyanusu boyunca daha önce olmadığı kadar çok buzdağı bulunduğunu gözlemledi.

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AA & Ensonhaber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, 62 güney enleminden başlayarak gerçekleştirdikleri seyahatle ilgili ilk raporlarını paylaştı.

Rapora göre, bilim insanları Güney Okyanusu'nda 68 güney enlemine kadar olan rotalarında Horseshoe Adası yakınlarında binlerce buzdağı gözlemlediler, bu da küresel iklim değişikliğinin belirgin etkilerini ortaya koyuyor.

Kar ve buzul bölgelerinde önemli ölçüde erime

Türk bilim insanları, kıtada gerçekleştirdikleri çalışmalarda İHA ve uydu tabanlı ölçüm tekniklerini de kullandı. Bu çalışmalar sonucunda, kar ve buzul bölgelerinde önemli ölçüde erime tespit edildi. Ekip, bu yıl elde edilecek son verilerle birlikte, kıtadaki geleceğe dair endişelerin daha da artacağını düşünüyor.

Ekip, bu yıl yerinde ve uydu tabanlı tekniklerle uzun süreli olarak izlenen albedo, aerosol ve su buharı gibi önemli atmosferik fiziksel parametreler arasındaki ilişkiyi ve buzul bölgelerindeki erimelerin zaman içindeki değişimini net bir şekilde anlamayı hedefliyor.

Buzullar erimeye devam ederse iklim değişikliği hızlanacak

Bilim insanları, buzulların bu hızla erimeye devam etmesi durumunda atmosfere daha fazla su buharı salınımı ve sera gazı konsantrasyonlarının artmasının kaçınılmaz olduğundan endişe ediyorlar, bu da küresel iklim değişikliğinin hızlanmasına neden olabilir.

"Daha önceki seferlerde hiç görmediğimiz kadar buzdağı gözlemledik"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Doğaç Baybars Işıler, Antarktika King George Adası'na ulaşmadan buz dağlarını gözlemlemeye başladıklarını ve daha önceki seferlerde görmedikleri kadar buzdağı gördüklerini ifade etti.

Işıler, "Bu bizim için ilk etapta bir sinyaldi. Küresel iklim değişikliğinin Antarktika'daki etkileri hakkında aslında bize bir veri sunuyor." dedi.

Küresel iklim değişikliği, giderek artıyor

King George Adası'ndan Horseshoe Adası'na seyir sırasında da her zamankinden fazla buzdağı olduğunu gördüklerini söyleyen Işıler, şu bilgileri verdi: