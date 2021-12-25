Antarktika kıtasında 77'den fazla yeni yaşam türü bulundu

Kıtanın büyük bir bölümünü kaplayan buz tabakasının altında araştırma yapan bilim insanları, 200 metre derinlikte 77'den fazla tür keşfetti.

Bilim insanları, sıcak su kullanarak Antarktika kıtasındaki buz rafında yaklaşık 200 metre derinliğinde iki delik açtı. Kalın buz tabakasının altında, çoğu yosun hayvancıkları ve kurtçuklardan oluşan 77 canlı türü keşfedildi.

TEK HÜCRELİ CANLILAR

Keşif, bu zorlu bölgede beklenenden daha karmaşık bir canlı çeşitliliğine işaret ederken, aşırı zorlu koşullarda hayatta kalabilen tek hücreli ekstremofil canlıların dayanıklılığını gözler önüne serdi.

6 BİN YILDIR VARLAR

Bölgedeki ölü ve canlı türlerden örnekler toplamayı başaran araştırmacılar, radyo karbon tarihleme yöntemiyle bu yaşamın yaklaşık 6 bin yıldır var olduğu sonucuna vardı.

YALNIZCA 1 METREKARE GÖZLEMLENEBİLDİ

Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Bir buçuk milyon kilometre karelik bölgenin şimdiye kadar yalnızca 1 metrekarelik kısmı gözlemlenebildi.

Bu durum, Antarktika'nın altındaki biyolojik çeşitliliğin, iklim değişikliği nedeniyle sessiz sedasız yok olabileceğine dair endişeleri artırırken, kalın buz tabakasının altında saklanan canlıların, eriyen buzullarla birlikte tamamen okyanusa dağılabileceği belirtiliyor.