Antarktikalı penguen, kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu

Normal şartlar altında Antarktika'da yaşan Adelie penguenlerinden biri, yanlışlıkla 3 bin kilometre ötedeki Yeni Zelanda kıyılarına seyahat etti.

Antarktika'ya özgü Adelie pengueni, 3 bin kilometre yol kat ederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı.

Penguen, South Island'daki bir yerleşim yerinde bölge sakini Harry Singh tarafından bulundu.

OYUNCAK SANDILAR

Eşi ile birlikte penguene Christchurch şehrinin güneyindeki Birdlings Flat'te sahilde yürüyüşe çıktıklarında rastlayan Singh, "İlk önce bunun yumuşak bir oyuncak olduğunu düşündüm. Penguen aniden kafasını hareket ettirdi, gerçek olduğunu anladım" dedi.

Penguenin bitkin göründüğünü söyleyen Singh, suya girmediği için diğer yırtıcı hayvanlara yem olmasından endişelenerek Rehabilitasyon Merkezi'nden Thomas Stracke'ye ulaştı.

3 bin kilometre yol kat eden penguen Yeni Zelanda kıyılarında bulundu VİDEO

GEZGİN PENGUEN "PİNGU"

Stracke, bir veterinerle birlikte yanına gittiği penguenin yalnızca Antarktika yarımadasında yaşayan bir tür olan bir Adelie pengueni olduğunu öğrenince şoke olduğunu söyledi. Stracke, "Pingu" adı verilen penguenin aç ve susuz kaldığını ifade etti.

"Pingu", Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın doğu kıyısında köpeklerin bulunmadığı güvenli bir kıyı şeridine bırakılacak.

3. KEZ YAŞANDI

Yeni Zelanda kıyılarında bir Adelie penguenine 1962 ve 1993'teki olaydan sonra 3. kez rastlanmış oldu.

Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adelie penguenlerinin ilerleyen yıllarda daha fazla görülmesinin endişe verici bir işaret olabileceğini söylüyor.

Otago Üniversitesi Zooloji Profesörü Philip Seddon, "Okyanusta anlamamız gereken bir şey değişti. Daha fazla çalışma, bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı ve genel olarak bu deniz ekosisteminin sağlığı hakkında bir şeyler anlatacak" dedi.