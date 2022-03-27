Antep savunmasının kahramanı: Şahin Bey

Gaziantep'i Fransız işgalinden kurtarmak amacıyla 10 aydan fazla süren kurutuluş mücadelesinin simgesi olan komutan Şahin Bey, şehadetinin 102. yılında dualarla anılıyor.

Destansı bir mücadeleye sahne olan Antep savunmasının en önemli isimlerinden Şahin Bey'in vefatının ardından tam 102 sene geçti.

Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları toplumun her kesimine örnek oluyor.

Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında Yemen'e er olarak gittiğinde cepheyle tanışan Şahin Bey, buradaki başarısıyla kısa sürede başçavuş oldu.

KAHRAMANCA SAVAŞTI

Trablusgarp Harbi'ne gönüllü katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da ve Sina Cephesi'nde düşman birliklerine karşı cansiperane bir mücadele örneği ortaya koydu. Vatanseverliği ve gayretleriyle öne çıkan Şahin Bey, teğmenlik rütbesine yükseldi.

1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra ise serbest bırakıldı. Ardından Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilen Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek kente gitmeye karar verdi.

"DÜŞMAN ARABALARI CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ANTEP'E GİREMEZ"

Kilis-Antep yolunu kontrol altına alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözleriyle adını tarihe yazdırdı. Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini hezimete uğrattı.

"ÖLÜME ATILMAK SICAKTA SOĞUK SU İÇMEKTEN DAHA TATLI GELİR"

Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta, "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza." ifadesini kullandı.

ELMALI KÖPRÜSÜ'NDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti. Fransızlar'a karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti.

Son nefesini verene kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.