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    Antilobun timsaha av olma anı kamerada

    Vahşi doğayı görüntüleyenler, antilobun çarpıcı mücadelesine tanık oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:09
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    Antilobun timsaha av olma anı kamerada

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, vahşi köpeklere karşı mücadele veren antilop, timsaha yem olmaktan kurtulamadı.

    Parkta safari yapan bir grup, kendini köpeklerden korumaya çalışan bir antiloba denk geldi.

    Köpeklerden kaçarken timsaha yakalandı

    Çaresiz hayvanı adeta suyun içine hapseden vahşi köpekler, antilobun gitmesine fırsat vermedi.

    O sırada suda sessizce yaklaşan timsah, antilobu avladı. O anlar, vahşi yaşam meraklıları tarafından görüntülendi.

    "Manzara inanılmaz"

    Görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Ya karada bir sürü vahşi köpekle yüzleşirsin ya da su aygırlarının ve timsahların pusuya yattığı suya çekilirsin. Bu manzara inanılmaz." denildi.

    Vahşi köpeklerle ve su aygırıyla savaşan antilop, timsaha yem oldu ViDEO

    Antilobun timsaha av olma anı kamerada #1

    Antilobun timsaha av olma anı kamerada #2

    Antilobun timsaha av olma anı kamerada #3


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