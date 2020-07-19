Fiyat artışına gidilmemesi konusunda salgına işaret eden üreticiler, balda bu yıl yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen Anzer balı, koronavirüs salgını nedeniyle son zamanların en çok tercih edilen ürünleri arasında yer aldı.

Bağışıklık sistemini geliştirdiği için tercih edilen Anzer balı; 1 kilogram, 500 gram ve 250 gramlık kavanozlarla kilogram fiyatı bin TL’den satılıyor.

ANZER BALINA ZAM YOK

2019-2020 döneminde kilosu bin lira olarak açıklanan ve her yıl zam alan Anzer balının kilogram fiyatına bu yıl salgın nedeniyle zam yapılmaması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan üretici Muzaffer Deniz, "Koronavirüs nedeniyle büyük bir hastalık mevcut. Bu nedenle bizler de kooperatif olarak 2020-2021 yılı için Anzer balımıza herhangi bir fiyat artışı yapmıyoruz. Balımıza büyük bir talep var, alım gücü ve ekonomiyi de göz önüne alarak fiyat artışı yapmıyoruz." dedi.

Anzer balı fiyatında bu yıl artış olmayacak VİDEO

YÜKSEK REKOLTE BEKLENİYOR

Bu yıl Anzer balında rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Deniz, "Yeni sezon için arıcılarımız yaylaya çıktı. Yeni sezonun arıcılar için verimli geçeceği kanaatindeyiz. İnşallah bu yıl da hakiki ve gerçek Anzer balını tüketiciler ile buluşturağız." ifadelerini kullandı.