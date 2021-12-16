Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar oldu, kaç TL?

Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar oldu, kaç TL?

Apartman görevlisi mesleğini yapanlar asgari ücret zammıyla rahat bir nefes alacak. Peki 2022 apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç lira? İşte net ve brüt kapıcı maaşları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret ve AGİ zammı bugün belli oldu.

Yüzde 50 zam kararı ile birlikte işçinin maaşı 4 bin 250 lira olarak açıklandı.

2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplanırken apartman görevlileri maaşlara dair araştırmalara başladı.

Apartmanlarda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması zorunlu oluyor. Yönetimin olduğu apartmanlarda, kat malikleri ve yönetim toplanarak bir apartman görevlisi çalıştırma kararı alabiliyor.

Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.

Peki 2022 kapıcı maaşları ne kadar olacak, kapıcılar ne kadar net maaş alacak? İşte detaylar...

APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

Asgari ücret 2022 zam oranının belli olmasının ardından Apartman görevlisi kapıcı maaşları netlik kazandı.

Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

Buna göre yüzde 14 SGK (595 TL) ve yüzde 1 (42.5 TL) işsizlik kesintisi yapıldığında apartman görevlisi 2022 net maaşı 3 bin 612 liraya denk geliyor.