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    Steve Jobs'un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar

    Jobs'un terlikleri 60 bin dolara satılmayı beklerken, açık artırmayla 218 bin 750 dolara satıldı.
    • 15.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:39
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    Steve Jobs'un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar

    Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında Apple'daki görevini bıraktı.

    Teknoloji devi markanın kurucusu, görevini bırakmasının ardından 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ölümünün ardırdan Jobs'un sandaletleri, satışa çıkarıldı.

    Steve'e ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu.

    218 bin 750 dolara satın alındı

    60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı.

    Terlikler dolabının vazgeçilmezi

    İHA'nın haberine göre, Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs'un 70'li ve 80'li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Steve Jobs un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar #1

    Steve Jobs un servet değerindeki terliği: 218 bin 750 dolar #2


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