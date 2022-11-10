ARA TATİL BAŞLIYOR! Okullar ara tatile ne zaman giriyor? Geri sayım başladı..

Ara tatil için büyük gün geldi çattı. Okulların ne zaman tatil olacağı sosyal medyada gündeme geldi. İşte ilk ara tatilin başlayacağı tarih..

Öğrencilerin ve velilerin uzun süredir merakla takip ettiği ve araştırdığı Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırma konusu oldu.

Ara tatil için plan yapmak isteyen öğrenci ve veliler Kasım ara tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor.

Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte cevabı..

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatili yarından itibaren başlayacak. 11 Kasım Cuma günü tatile giren okullar 21 Kasım tarihine kadar kapalı olacak. Cumartes ve Pazar günleri dahil edilince ara tatil 9 gün sürecek.

2022-2023 tatil takvimi

Birinci ara tatil: 14-18 Kasım 2022

15 tatil: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023