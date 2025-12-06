Arabadaki güvenlik sırrı: Herkes bu düğmeyi bilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elektrikli park frenleri hayatımıza gireli 20 yılı geçti ve artık neredeyse tüm yeni araçlarda klasik el freninin yerini aldı.

Eski tip el frenini özleyen sürücüler az değil… Boş bir alanda ufak kaydırmalar yapmak birçok kişi için adeta bir gelenekti.

Peki işin eğlence kısmı bir yana, güvenlik açısından durum ne?

Uzmanlara göre elektrikli park frenleri kritik bir acil durum güvenlik sistemi işlevi görüyor.

ACİL DURUMDA HAYAT KURTARIYOR

Elektrikli park freni (EPB), klasik el frenlerinin aksine, arka aksı kilitlemek yerine aracın tüm fren sistemini etkinleştirerek dört tekerden acil frenleme yapıyor.

Sistemin çalışması için düğmeye kısa bir dokunuş yeterli değil, sürücünün veya yolcunun düğmeye uzun süre basması gerekiyor.

Bu durum acil bir ihtiyaç olarak algılanıyor ve araç, tam durana kadar aralıklarla da frenleme yapabiliyor.

Aynı anda tehlike uyarı ışıkları devreye girerken, araçta otomatik acil durum çağrısı varsa bu süreç de durduruluyor.

Uzmanlar, bu özelliğin asla eğlence veya deneme amaçlı kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

EPB, acil frenleme sırasında aracı dört tekerden yavaşlattığı için, yalnızca arka aksı kilitleyen klasik el frenlerinden çok daha güvenli bir çözüm sağlıyor.