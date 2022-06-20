'Arabam kaç litre/lira yakıyor?' diyenler toplanın! Hesaplıyoruz....

Akaryakıt fiyatları 30 lirayı görünce, kafada kilometre başına yakılan yakıt miktarı da hesaplanmaya başladı. Peki yakıt hesabı nasıl yapılır? İşte arabanızın ne kadar yaktığını hesaplama yolu...

Benzin, motorin ve LPG zamları akabinde kilometre hesapları da başladı.

Özellikle yaz aylarında veya bayram tatili planı yapanlar, araçlarıyla yola çıkmadan önce mutlaka bir kafa hesabı yapıyor.

"50 liralık benzinle kaç km gidilir? 1 litre benzin ile kaç km yol gidilir? Kilometre başına arabam ne kadar yakıyor?" soruları, herkesin aklından en az bir kere geçiyor.

Türkiye’de yaygın olan araç yakıt hesaplama yöntemi, kilometre başına aracın kaç kuruş yakıt tükettiğinin hesaplanmasıdır.

İşte arabanız ne kadar yakıyor, böyle hesaplayın...

Yakıt tüketimi hesaplama 2022

En yaygın ve basit hesaplama yöntemi 100 kilometrede kaç litre yakıt tüketildiği sonucunu verir. Deponuzun kapasitesini, katettiğiniz kilometreye bölüp 100 ile çarptığınız zaman 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi verisine ulaşmış olursunuz.

Örneğin aracınızın 50 litrelik deposu varsa ve depoyu tam doldurup 700 kilometre yol katettiyseniz aracınızın 100 kilometrede ortalama 7,1 litre yakıt tüketiyor demektir.

Kilometre başına yakıt hesabı 2022

İkinci hesaplama yöntemi ise yukarıda da kullandığımız kilometre başına TL cinsinden yakıt hesaplamasıdır.

500 TL’lik yakıt aldığınızı ve bu yakıt ile 500 kilometre katettiğinizi varsayalım. Bu durumda 500’ü 500’e bölerek 1 değerine ulaşacaksınız. Bu durumda da aracınızın ne kadar yaktığını soranlara “kilometrede 1 lira” cevabını verebilirsiniz.