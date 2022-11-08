Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte damak çatlatan arabaşı çorbası tarifi!

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte damak çatlatan arabaşı çorbası tarifi!

En Hamarat Benim programından sonra arabaşı hamuru tarifi merak konusu oldu. Peki arabaşı hamuru nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte arabaşı hamuru tarifi...

En Hamarat Benim programında yarışmacılar, yaptıkları yöresel yemeklerle gündeme geliyor.

Bu hafta çoğunlukla Kayseri yöresine ait yemeklerin yapıldığı programda bugün yarışmacılardan biri arabaşı çorbasıyla dikkat çekti.

En Hamarat Benim'in 8 Kasım 2022 bölümünden sonra arabaşı çorbası (hamuru) merak konusu oldu.

Peki arabaşı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte arabaşı hamuru tarifi...

Arabaşı çorbası (hamuru) malzemeleri nelerdir?

1 kilogram tavuk

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)

1,5 su bardağı (1 parmak fazla) un (hamuru için)

1 tatlı kaşığı tuz (hamuru için)

5 su bardağı su (hamuru için)

Arabaşı çorbası tarifi

Önce çorbanın hamurunu hazırlamak için 3 su bardağı su ve tuz tencereye alınıp kaynamaya bırakılır.

Diğer bir yandan kalan su ve un ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpılır.

Kaynayan suya eklenen un karışımı pürüzsüz bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir.

Pişen hamur hafif ıslatılan orta boy yuvarlak bir tepsiye dökülerek 4 saat buzdolabında dinlendirilir.

Çorbanın tavuğunu 1,5 litre su içinde haşlanır. Suyu süzülen tavuk didiklenir.

Bir tavada 1 su bardağı un yanmadan rengi dönene kadar kavrulur.

Kavrulan un bir kaseye alınıp biraz su ile açılır.

Tencerede yağ ve salça kavrulur. Tavuk suyu kavrulan salçanın üstüne ilave edilir.

Daha sonrasında bu karışıma su ile açılan kavrulmuş un eklenir ve tel çırpıcı ile karıştırılır.

Didiklenmiş tavuklar da ekledikten sonra çorbanın kıvamı koyu olursa kaynamış su ilave edilir.,

Baharatlar ve 1 limonun suyu eklendikten sonra 20 dakika kadar daha kaynatılır.

Arabaşı çorbası hamuru

Malzemeler;

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

7 su bardağı su

Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor.

Arabaşı çorbası püf noktaları

Çorbanın hamurunu önceden yapmak önemlidir.

Çorba hamurunun pürüzsüz bir kıvamda alması önemlidir.

Hamurun döküleceği tepsi mutlaka ıslatılmış olmalıdır.

Kavrulan unun kokusu mutlaka çıkmalıdır.

Unun üzerine su eklenirken topaklanmamasına özen gösterilmelidir. Topaklanan hamur blenderdan geçirilmelidir.