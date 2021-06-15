Araç km sorgulama 2021: e-Devlet ve SMS ile plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır?

Araç km sorgulama 2021: e-Devlet ve SMS ile plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el araç satın almak isteyen kişiler, araç km sorgulama işlemi nasıl yapılır merak ediliyor. Peki e-Devlet ve SMS ile plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır? İşte Araç km sorgulama ekranı 2021

Aracın durumu, hasar sorgulaması, resmi kayıtları ve km sorgulaması araç fiyatını belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

Kilometre arttıkça aracın aşınma payı da artacağından otomobilin kilometresi önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Bu noktada ikinci el araç alacak olan kişiler, araç geçmişi ile ilgili araştırmalar yapıyor. e-Devlet ve SMS ile plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranıyor.

SMS ile veya internet üzerinden ikinci el aracın kilometre bilgisinin yanı sıra muayene bilgileri de öğrenilebiliyor.

Peki e-Devlet ve SMS ile plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır? Araç kilometre sorgulamak için hangi numaraya SMS atılır? İşte Araç km sorgulama ekranı 2021...

PTT İLE ARAÇ KM SORGULAMA

PTTAVM, araç km sorgulama yöntemlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Kilometre sorgulaması yapmak için aracın plakası ya da şasi numarasına sahip olmak gerekiyor.

Diğer adı HGS km sorgulama olarak bilinen PTTAVM sorgulama ekranı ile 24 Temmuz 2013 tarihinden sonraki kilometre kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula sitesini ziyaret edin.

sitesini ziyaret edin. Sorgulama yapmak istediğiniz türü seçin.

Plaka no ya da şasi no seçeneğinden bir tanesini seçin.

Kurumsal müşteriyseniz T.C. Kimlik No veya Vergi No girebilirsiniz.

Sorgulama sonucunun gönderileceği e-posta adresini girin.

Ödeme yapmak için kullanmak istediğiniz kart bilgilerini girin.

"Açık Rıza Metni ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve onaylıyorum." butona tıklayın.

Ödeme işlemini onayladığınızda, kartınızdan 6.00 TL tahsis edilecektir.

6.00 TL tahsis edilecektir. Araç kilometre bilgileri ekrana yansıyacaktır. Ayrıca mail olarak da size iletilecektir.

TÜVTÜRK İLE ARAÇ KM SORGULAMA

İlk olarak TÜVTÜRK internet sitesine https://www.tuvturk.com.tr/ girmeniz gerekiyor. Kendi aracınız dışındaki bir aracın km bilgisini görüntülemek istiyorsanız araç sahibinden muayene rapor numarasını almanız gerekmektedir.

TÜVTÜRK sitesine girdikten sonra km sorgulama sekmesine tıklayın.

Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda sol kısımda bulunan "Araç Muayene Sorgulama" kısmı açılacak.

kısmı açılacak. Açılan ekranda sizden istenilen plaka ve muayene rapor numarası bilgileriyle birlikte g üvenlik kodunu girin.

girin. Daha sonra TÜVTÜRK 'ten online olarak araç km bilgisini sorgulayabilirsiniz.

online olarak araç km bilgisini sorgulayabilirsiniz. Sonuç ekranına geldiğinizde en alta doğru ilerlerseniz aracın km bilgisini görebilirsiniz.

E-DEVLET İLE ARAÇ KM SORGULAMA

e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde istediğiniz aracın km sorgulama bilgisini öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/ptt-pttbank-internet-bankaciligi-hesabindan-arac-kilometre-sorgulama-4194 adresine gidin.

adresine gidin. Giriş yaptığınızda Pttbank İnternet Bankacılığı Hesabından Araç Kilometre Sorgulama sayfası açılacak.

''Uygulamaya Git" bağlantısına tıkladığınızda, www.türkiye.gov.tr'yi terk ederek p rofil bilgileriniz ile kullanıcı girişi yapmış olarak ilgili kurumun web sayfasına yönlendirileceksiniz.

Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı isteyecek. Kimlik doğrulaması yapın.

Daha sonra aracın plakası ya da şasi numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

SMS İLE ARAÇ KM SORGULAMA

Araç km bilgisi SMS yoluyla çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyordu. Ancak 2017 yılının başında alınan bir kararla artık SMS ile araç km sorgulamalarında km bilgisi gelmiyor.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında araç km bilgisi 5664 yoluyla ya da 5665 km sorgulama yoluyla artık verilemiyor. Devam eden mahkeme süreci olmasına rağmen alınan karar, şimdilik 5664 yoluyla araç km bilgisinin verilememesi yönündedir.