Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2022 araç muayene ücretleri

Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2022 araç muayene ücretleri

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. Peki 2022 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte araç muayene ücretlerinde yeni tarifeye geçildi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konan ücretler, ''Araç muayene ücretleri 2022 ne kadar oldu?'' sorusuyla araştırılıyor.

Peki 2022 araç muayene ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 araç muayene ücretleri...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR OLDU?

Vatandaşlar, araçlarının bakımlarını ve teknik şartlara uyup uymadığını tespit etmek için belli zaman aralıklarında muayene ettiriyor.

Araç grubuna göre 2022'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle: